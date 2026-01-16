News Milan, Gabbia arriva a quota 100: il dato in campionato

Arrivato al Milan come completo sconosciuto, Matteo Gabbia sembra essere ormai un pilastro inamovibile per Massimiliano Allegri. Difesa a 3 o difesa a 4 il difensore italiano risulta essere molto versatile per interpretare tutti e due i compiti richiesti. In queste ultime gare il Milan ha giocato con tre difensori allontanandosi dalla difesa a 4.
Nella partita con il Como, Matteo Gabbia ha raggiunto il traguardo delle 100 partite in Serie A indossando la maglia del Milan: dal suo debutto nel campionato con i rossoneri (nella stagione 2018/19), è solo il secondo giocatore italiano a conseguire questo traguardo, dopo Davide Calabria (144 partite in quel periodo).
Allegri si fida del suo difensore che sicuramente potrà dare una grossa mano per terminar al meglio questo campionato. Vedremo come verrà impiegato nella prossima partita di domenica sera contro il Lecce in casa.