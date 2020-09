UEFA Nations League – Milano ospiterebbe la fase finale del 2021

MILANO – Milano torna ancora al centro d’Europa! Il capoluogo lombardo infatti, secondo quanto riportato dall’ANSA, sarebbe pronto a presentare all’UEFA la propria candidatura per ospitare la fase finale della Nations League 2021. Lo stadio di San Siro potrebbe essere il palcoscenico adatto per una competizione del genere, in cui si sfideranno i migliori giocatori delle nazionali europee.

La giunta comunale è intenzionata, dunque, a formalizzare la propria candidatura, che presenterà alla federazione calcistica europea entro metà settembre. Se la richiesta venisse accolta, Milano ospiterebbe nuovamente una competizione UEFA di primo livello a distanza di pochi anni: infatti, nel 2016 al Meazza è stata disputata la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid. In quell’occasione trionfarono le Merengues ai rigori; chissà che nel 2021 l’aria familiare non porti fortuna alla Nazionale Italiana.