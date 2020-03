Yonghong Li: “Rispetto per Ibra. Campione dentro e fuori il campo”

La raccolta fondi lanciata da Zlatan Ibrahimovic per aiutare gli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte sta riscuotendo molto successo. Scorrendo l’elenco dei donatori finora, si trovano persone davvero di tutto il mondo, compresa la martoriata Siria.

Ad omaggiare il 38enne e la sua iniziativa anche Yonghong Li, proprietario del Diavolo fino all’ingresso del Fondo Elliot.

“Grande rispetto per Zlatan”, si legge sul suo profilo Twitter. “Non solo un talento enorme in campo, ma anche una persona generosa e gentile”.

Huge respect #Zlatan. Not only a great talent on the pitch, but also a generous and kind person. #SempreMilan https://t.co/c3McRpmscZ

— Yonghong Li (@YonghongLi69) March 20, 2020