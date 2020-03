Tommasi: “Tornare a Aprile? Impossibile. Se va bene…”

MILANO – Intervenuto a Rai 2 a ‘Che tempo che fa’, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, si è espresso a proposito della situazione legata al Coronavirus: “Tutto è stato complicato, così come condividere il nostro compito di cittadini, di stare a casa. Ci sono zone di Italia in cui questo non è percepito, compreso, ed era anche questo il difficile nel mondo del calcio. Come obiettivo avevamo anche di lanciare un messaggio forte e chiaro, che poi è quello uscito dalle nostre decisioni”.