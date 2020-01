acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 4 gennaio 2020

Milan, la rassegna stampa del 4 gennaio 2020

L’EFFETTO ZLATAN SCUOTE SAN SIRO (Gazzetta dello Sport)

Verso i 60mila contro la Samp. Ibra batte Ibra: la seconda ‘prima’ dello svedese a San Siro da milanista riempirà lo stadio molto più di quanto non sia successo dieci anni fa. Contro il Lecce c’erano 37mila spettatori. Stavolta i biglietti venduti sono già 56mila.

BOBAN RICHIAMA ALL’ORDINE: “NON SCORDIAMO BERGAMO” (Corriere dello Sport)

Il dirigente croato e le lezioni del passato: “Quella sconfitta resta orrenda e inaccettabile, nessuno ora deve nascondersi dietro Ibrahimović. Capiamo anche che sia il momento di essere positivi per l’arrivo di Zlatan”.

UN GOL E UN ASSIST, ED È SUBITO ZLATAN (Tuttosport)

In campo contro la Rhodense. Pioli lo schiera immediatamente titolare e lui non delude, tra Suso e Çalhanoğlu. Nella ripresa spazio a Piątek che sfoga la sua rabbia con una doppietta. Ibra ha attaccato in maniera feroce la palla e ha messo alle spalle di Mantovani il gol del 3-0.

IBRA SI MANDA IN CAMPO (Gazzetta dello Sport)

Le sue parole: “Sono più cattivo che in passato. Milan, non farò la mascotte”. Zlatan spinge per giocare contro la Sampdoria: ieri gol e assist nel primo test di Milanello: “Non ho più 28 anni. Si può correre di meno e tirare da 40 metri, no?”.

“SONO PIÙ CATTIVO” (Corriere della Sera)

Un gol e un assist nel test con la Rhodense. Zlatan: “Non sono venuto al Milan per fare la mascotte”. Ibrahimović non vede l’ora: “Non gioco per soldi, ma per adrenalina. Se mi fischieranno? Meglio, alla fine dovranno applaudirmi”.

IBRA È GIÀ PRONTO, BLITZ PER TODIBO (Repubblica)

Non è ancora certo che Zlatan parta dall’inizio a San Siro, ma l’indizio di ieri parla di un 4-3-3 in cui lui svaria lungo l’intero attacco, preferibilmente a sinistra dove trova intensa naturale con Theo Hernández e dispensa assist per gli inserimenti di Paquetá, Suso e Calabria.

COSÌ PARLÒ ZLATAN: “IMPARINO A SOFFRIRE” (Il Giornale)

Uno, dieci, cento volte Ibra ha utilizzato lo stesso verbo: aiutare. Aiutare il Milan, aiutare i giocatori del Milan, aiutare l’allenatore del Milan, per rendere felici “i tifosi del Milan”. Ecco come si è presentato Zlatan Ibrahimović, nel suo format pieno di fede, passione e coraggio.

IBRA-MANIA: COME CAMBIA IL MILAN (Il Giorno)

Ibrahimović sa di non essere il prototipo dell’investimento del fondo Elliott la cui politica è focalizzata, salvo appunto eccezioni, sulla politica dei giovani. Ed è per questo che cercherà di convincere tutti attraverso i fatti. Non farà miracoli, ma farà migliorare qualche talento.

IL PSV ACCELERA PER RODRÍGUEZ (Gazzetta dello Sport)

Gli olandesi potrebbero formulare un’offerta per Ricardo Rodriguez nei prossimi giorni, andando oltre la richiesta di prestito. Quello del Psv Eindhoven, dopo tanti sondaggi, è un tipo di interesse che piace al giocatore e al suo entourage.

IL MILAN STRINGE PER TODIBO (Corriere della Sera)

Al Milan ecco gli effetti collaterali dell’entusiasmo straripante per l’arrivo di Ibrahimović. Massara è volato ieri in Spagna per provare a convincere il giovane difensore Todino, non convocato per la gara con l’Espanyol. Oggi l’incontro decisivo.

