Bonaventura: “Difficile guardare gli altri giocare, al goal contro il Napoli…”

Milan, parla Bonaventura

MILANO – Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha raccontato ai microfoni di DAZN il suo 2019.

SULL’INFORTUNIO: “Mi dicevano di stare tranquillo, perché dopo l’infortunio si torna più forti di prima; ora che sono rientrato e ho recuperato ho capito che è la verità. I miei genitori, mia sorella e la mia ragazza mi sono stati molto vicini. È importante credere in sé stessi? Non solo, il difficile è stare sul divano la domenica a guardare gli altri che giocano…”

IL MOMENTO: “Il momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta è stato quando ho ricominciato a giocare con la squadra; gli altri andavano più forti di me, però è lì che ho capito che sarei rientrato a l 100%”.

SUL RIENTRO IN CAMPO: "Mi viene in mente il boato di San Siro, c'erta tantissima gente allo stadio e venivamo da un periodo in cui non avevamo fatto bene. Quel goal è stata una liberazione".