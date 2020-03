Lletget: “Essere in squadra con Ibrahimovic è da incubo”

Mentre in molti continuano a sottolinearne le doti calcistiche e da motivatore del gruppo Sebastian Lletget, centrocampista dei Los Angeles Galaxy, è entrato a gamba testa sul tema Zlatan Ibrahimovic.

Nel corso di un’intervista alla BSI, il giocatore americano ha aspramente criticato il 38enne del Milan, noto per il suo “carattere” egoista e forte, spesso interpretato come arrogante.

“Senza di lui nello spogliatoio c’è sicuramente un’atmosfera migliore”, ha attaccato. “Prima non eri libero, era frustrante… ti faceva venir voglia di toglierti le scarpe e lasciare il campo”.

“Giocare contro di lui è difficile, ma giocare con lui è ancora peggio”, ha proseguito il 27enne, che evidentemente non ha gradito il periodo di convivenza tra il 2018 e il 2019. “L’episodio in in cui mi spostò dalla barriera? Per me è una follia assoluta fare una roba del genere ad un tuo compagno. È stato uno di quei momenti in cui ha mostrato a tutti chi è veramente”, ha chiosato caustico.