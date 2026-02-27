Allegri ha una sola cosa in mente adesso | News Milan

La sconfitta col Parma va messa da parte, e in fretta. A Milanello in questi giorni si lavora a testa bassa, con un obiettivo preciso: evitare che il ko di domenica scorsa lasci strascichi mentali oltre che di classifica. Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, e il concetto è chiaro — domenica a Cremona il Milan deve vincere, senza discussioni.

La Cremonese in casa non è mai una passeggiata, ma i punti sono obbligatori. Allegri lo sa e sta preparando la trasferta con la solita attenzione maniacale ai dettagli, cercando di rimettere in sesto una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze.

In difesa il tecnico livornese dovrebbe ripartire dal terzetto Tomori-De Winter-Pavlovic. Gabbia si è allenato ancora separato dal gruppo ieri, e il suo recupero per una maglia da titolare sembra difficile — se tutto va bene potrebbe scaldarsi la panchina. Sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra.

In mezzo il discorso è più semplice: Modric e Rabiot non si toccano. Il terzo posto è invece ancora aperto, anche se Jashari al momento è davanti a Ricci e Fofana nella testa di Allegri. Domenica scorsa, quando è entrato contro il Parma, ha fatto bene. E nel calcio la memoria corta vale in entrambe le direzioni — anche quella positiva.

Davanti la coppia favorita è quella formata da Leao e Pulisic. Nessuna rivoluzione, nessun esperimento — il Milan ha bisogno di punti, non di prove. E quei due, quando sono in giornata, possono fare la differenza anche su campi complicati come quello di Cremona.