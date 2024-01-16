Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek, nato a Londra il 23 gennaio 1996 da genitori di origine guyanese, fa parte di una dinastia calcistica, contando tra i suoi familiari anche i fratellastri Carl e Leon, e il fratello…
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Malick Thiaw, nato a Düsseldorf l'8 agosto 2001 da padre senegalese e madre finlandese, ha avviato la sua carriera nel 2009 con il Fortuna Düsseldorf. Cresciuto nel contesto calcistico della…
Fikayo Tomori, noto anche come Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, è un talentuoso calciatore inglese di origini nigeriane, attualmente difensore del Milan e della nazionale inglese. Nato il 19…
Davide Calabria, nato il 6 dicembre 1996 a Brescia, è un talentuoso calciatore italiano, attualmente difensore e capitano del Milan, oltre a far parte della nazionale italiana. Il suo percorso…
Theo Bernard François Hernández, nato il 6 ottobre 1997 a Marsiglia, è un eccezionale calciatore francese di origini spagnole attualmente in forza al Milan, dove ricopre il ruolo di difensore e svolge…
Mike Peterson Maignan, nato il 3 luglio 1995 a Cayenne, è un calciatore francese attualmente impegnato come portiere sia per il Milan che per la nazionale francese. Il suo percorso nel calcio inizia…