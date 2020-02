Sky Sport – Il Milan non vuole rischiare Donnarumma. Con il Genoa ci sarà Begovic

MILANO – Manuele Baioccchini è intervenuto a Sky Sport 24 per fare il punto sulle condizioni fisiche di Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99, durante l’ultima partita in campionato contro la Fiorentina, ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio. A scopo precauzionale il portiere non si è allenato regolarmente ma ha svolto un allenamento personalizzato. Il Milan al momento non vuole rischiare di perdere il suo estremo difensore per troppo tempo: per questo motivo domenica contro il Genoa tra i pali ci sarà Asmir Begovic.