Notizie Milan – Sconcerti fa delle analogie tra Sacchi e Rangnick

MILANO – Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, attraverso le pagine del Corriere della Sera ha voluto fare delle analogie tra Arrigo Sacchi e Ralf Rangnick, per commentare il possibile arrivo del tedesco sulla panchina del Milan.

«Rangnick ha molti tratti in comune con Sacchi, di cui è stato grande ammiratore. Come Sacchi è stato solo un mediano nelle serie dilettantistiche. Come Sacchi ha avuto una visione del calcio opposta al suo presente. E come Sacchi con quello italiano, Rangnick ha finito per cambiare profondamente il calcio tedesco. C’è una cosa che il professore non ama: i giocatori ingombranti, quelli che fanno pesare la loro gloria sulla squadra. Sono spesso quelli che non stanno dentro agli otto secondi, si considerano fuori dalla statistica. Forse Ibrahimovic sarebbe uno di questi».

