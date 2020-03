Notizie Milan – I rossoneri puntano un nuovo terzino destro

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Conti e Calabria in questa stagione non sembrano siano riuscito a dare le dovute garanzie. Il Milan, infatti, è sempre attivo sul mercato nel suo mirino sono finiti diversi terzini destri. L’ultimo in ordine di tempo, ad essere stato adocchiato dai rossoneri è Youcef Atal, ventitreenne algerino attualmente in forza al Nizza. Il contratto del calciatore con la squadra francese scadrà nel 2023 e il suo costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il ragazzo sembra essere perfettamente in linea con i parametri di Elliott sul mercato, “giovane e di belle speranze”. Atal gioca nell’Algeria ed è, quindi, compagno di nazionale di Bennacer.

