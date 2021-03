News Milan, mercato: tutto deciso, il primo colpo pare già sicuro!

MILANO – Ormai pare che non ci siano più dubbi: Fikayo Tomori ha conquistato il Milan, che è pronto a riscattarlo durante la prossima sessione di calciomercato. Lo riferisce Sportmediaset, secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe convintissima di chiudere l’affare con il Chelsea. E lo conferma anche Milan News, che riferisce come la proprietà sia pronta ad un sacrificio economico pur di acquistare a titolo definitivo il centrale inglese classe ’97. Con ogni probabilità dunque, il Milan sborserà i 28 milioni di euro del riscatto per trattenere Tomori in rossonero. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà proprio lui quindi il primo grande colpo di mercato del Milan in estate. Nel frattempo però Maldini starebbe lavorando anche ad un grandissimo colpo in attacco in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco chi può arrivare! <<<