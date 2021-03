News Milan, mercato | Si lavora a un colpo niente male: servono 25 milioni

MILANO – La dirigenza rossonera continua a sondare il mercato nazionale e internazionale alla ricerca dei profili giusti su cui puntare in estate. Tanti gli obiettivi nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato e molti di questi arrivano dall’estero, da dove Maldini e Massara hanno sempre pescato molto bene finora. Ci sono però anche alcuni giocatori della nostra Serie A che avrebbero rubato l’occhio ai dirigenti rossoneri. Le ultime notizie di mercato di casa Milan in effetti riportano il forte interesse del Diavolo per un ragazzo che sta facendo molto bene nel campionato italiano.

Calciomercato estivo: ritorno di fiamma in vista

Si tratta di Mattias Svanberg, centrocampista classe 1999 di proprietà del Bologna. Lo svedese piace tanto al Milan da tempi non sospetti. Già la scorsa estate infatti Maldini aveva tentato un approccio con il club rossoblù per parlare di Svanberg, ma l’offerta di circa 15 milioni di euro presentata dal Milan non bastò per convincere il Bologna. Un anno dopo i rossoneri potrebbero tornare alla carica per il centrocampista, che nel frattempo – come sottolinea il Corriere dello Sport – ha visto crescere la sua valutazione di pari passo con le sue prestazioni. Ora servirebbero infatti almeno 25 milioni di euro per mettere le mani su Svanberg, che rimane un osservato molto speciale del Milan. Maldini però avrebbe messo nel mirino anche molti altri obiettivi in vista dell’estate: sulla sua lista della spesa ci sono almeno 13 grossi nomi, eccoli tutti <<<