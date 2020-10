Caressa: “Derby? Pioli e Conte preparano bene queste partite. In partenza darei X”

MILANO – In vista della stracittadina meneghina di sabato pomeriggio è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa. Ecco le sue considerazioni su Inter-Milan: “Sarà un derby molto divertente, un derby teso che però si giocherà con grande libertà. Influirà l’assenza del pubblico che aumenta la tensione, questo potrebbe aiutare il Milan che è la squadra più giovane. Sono molto curioso, difficilmente l’Inter sbaglierà, Conte queste partite le prepara con particolare attenzione, così come Pioli. Darei X in partenza”.