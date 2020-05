Calciomercato Milan – Rangnick porta due gioielli: la decisione è definitiva!

CALCIOMERCATO MILAN – L’accordo fra il Milan e Ralf Rangnick non è stato ancora messo nero su bianco, ma le parti hanno trovato un’intesa di massima che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà il tedesco nel club rossonero. Resta ancora da capire con quale ruolo: allenatore, dirigente o, in alternativa, entrambi. Intanto, Rangnick sta già dettando le linee guida per la prossima finestra di mercato. In cima alla sua lista, come riferisce Tuttosport, ci sono Domink Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo e Luka Jovic, attaccante ventitreenne in forza al Real Madrid. Tra i nomi in uscita, invece, al primo posto c’è quello di Zlatan Ibrahimovic. E Elliott decide di ribaltare completamente il progetto rossonero: in arrivo ben 150 milioni di euro per il nuovo mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA