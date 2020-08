Ufficiale – Supercoppa Europea, i tifosi torneranno allo stadio

MILANO – L’Uefa ha dato l’ufficialità: il 24 settembre a Budapest, in occasione della partita fra Bayern Monaco e Siviglia valida per la Supercoppa Europea, i tifosi potranno tornare allo stadio, seppur in maniera ridotta. La Puskas Arena sarà infatti aperta al 30% della sua capienza. La sfida fra bavaresi e andalusi sarà quindi la prima, in ambito internazionale, a disputarsi con la presenza del pubblico allo stadio dopo la chiusura a causa della pandemia.

