Notizie Serie A – Nuovo lungo stop per Mattia Caldara

MILANO – Nuovo stop per Mattia Caldara. L’Atalanta di mister gasperini ha iniziato al meglio questa nuova stagione di Serie A, ma dovrà fare i conti con l’assenza dell’ex Milan. Come riporta il portale TMW, lesione parziale del tendine rotuleo. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sui 2-3 mesi, una tegola anche e soprattutto per il calciatore, che con la maglia rossonera non è riuscito ad imporsi proprio a causa degli infortuni. La lesione del legamento crociato sinistro non gli ha permesso di far vedere quanto messo in mostra proprio a Bergamo. Ovviamente a mercato chiuso l’Atalanta non potrà correre ai ripari e Gasperini dovrà affidarsi agli altri difensori in rosa.