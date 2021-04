Milan-Sassuolo, le parole di Raspadori e Consigli

I due calciatori del Sassuolo hanno parlato ai microfoni di Sky Sport.

MILANO - Ieri sera Massimiliano Raspadori si è preso la scena a San Siro. Il classe 2000 ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa e, con due gol realizzati nel giro di minuti, ha regalato al Sassuolo una vittoria di grande prestigio alla Scala del Calcio, condannando il Milan alla sesta sconfitta in questo campionato. Per Raspadori è stata la prima doppietta in carriera, mentre il Sassuolo ha messo in cassaforte la terza vittoria consecutiva e si è portato a quota quarantanove punti in classifica. Il giovane attaccante della compagine emiliana ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport.