Milan, prova d’orgoglio: i rossoneri ritrovano la vittoria espugnando il Franchi

MILANO – Il Milan rialza la testa al termine di una settimana complicatissima. La banda Pioli espugna il campo della Fiorentina, conquistando la diciottesima vittoria del suo campionato, con una grande prova d’orgoglio. Un successo che consente al Diavolo di consolidare il secondo posto in classifica, portandosi a quota cinquantanove punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus, uscita clamorosamente sconfitta dalla sfida col Benevento. Al Franchi va in scena una partita spettacolare, ricca di emozioni e di gol. E’ proprio la compagine meneghina a sbloccarla, dopo nove minuti, grazie a Zlatan Ibrahimovic, tornato titolare dopo quasi un mese. La Fiorentina, però, reagisce subito e trova la via del pareggio con Pulgar su calcio di punizione. Nel primo tempo c’è spazio anche per due legni: il primo sbarra la strada a Pezzella al ventottesimo, il secondo viene invece colpito da Ibra pochi minuti più tardi. Nella ripresa le squadre continuano a giocare con un ritmo elevatissimo e Ribery porta in vantaggio i padroni di casa, sfruttando una sponda di Vlahovic. Sembra il colpo del ko, ,ma il Milan trova la forza di reagire e di tornare in partita. Brahim Diaz, autore del secondo terzo gol in Serie A, firma la rete del 2-2; il pareggio, però, è soltanto temporaneo, perché Calhanoglu – piuttosto evanescente sino a quel momento – sigla il gol del definitivo 2-3 al settantaduesimo.