Benevento, Inzaghi: “Ci teniamo la prestazione. Crediamo nella salvezza”

MILANO - L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la partita persa a San Siro contro il Milan: "Ci teniamo la prestazione. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, ma Donnarumma ha fatto delle grandi parate. Siamo stati sempre in partita, abbiamo dimostrato di avere carattere. Non siamo venuti solo a difenderci, ma abbiamo giocato restando in partita fino alla fine. Abbiamo anche sofferto, ma è inevitabile contro il Milan. Tuttavia, venire a San Siro e creare tante palle gol è un segnale importante. Durante la stagione non siamo stati mai nelle ultime tre posizioni, se ci siamo finiti vuol dire che non stiamo facendo bene, ma la squadra stasera ha dato un'ottima risposta. Sappiamo che quella della prossima settimana sarà una sfida fondamentale per il nostro campionato".