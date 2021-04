Raspadori ribalta il Milan e il Sassuolo espugna San Siro

MILANO – Bruttissima battuta d’arresto per il Milan, che cade in casa sotto i colpi del Sassuolo nella trentaduesima giornata di campionato. La squadra rossonera rimedia la sesta sconfitta del suo campionato, rallentando la propria...

MILANO - Bruttissima battuta d'arresto per il Milan, che cade in casa sotto i colpi del Sassuolo nella trentaduesima giornata di campionato. La squadra rossonera rimedia la sesta sconfitta del suo campionato, rallentando la propria corsa verso la Champions League dopo due vittorie consecutive. La partita inizia con un buon ritmo e il primo squillo è proprio del Sassuolo, che sfiora il gol con Jeremie Boga nei primi minuti ma trova un'ottima risposta di Gigio Donnarumma. La squadra di Pioli prende campo col passare dei minuti e alla mezzora trova il gol del momentaneo vantaggio, grazie ad Hakan Calhanoglu. Con uno splendido destro a giro sotto l'incrocio, il fantasista turco sblocca la gara e mette a segno la terza rete del suo campionato. Alla fine del primo tempo gli ospiti hanno l'occasione di pareggiare, ma stavolta è bravissimo Diogo Dalot ad opporsi con una diagonale difensiva perfetta, che sbarra la strada a Berardi e permette alla squadra rossonera di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio.

RIPRESA DA INCUBO - Nel secondo tempo il Milan prova a gestire il risultato, ma De Zerbi cambia completamente la partita con le sue sostituzioni. Decisivo l'ingresso in campo, al sessantaquattresimo, di Giacomo Raspadori. L'attaccante spacca la partita segnando due gol tra il settantaseiesimo e l'ottantatreesimo. Una doppietta che mette in ginocchio il Milan, incapace di reagire. I cambi effettuati da Pioli non portano alcun beneficio e il Milan non riesce a riprendere la partita. I rossoneri sciupano così l'opportunità di sfruttare i due scontri diretti, in ottica Champions League, di questa trentaduesima giornata: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Ora il Diavolo è ancora al secondo posto in classifica a quota sessantasei punti, ma la qualificazione alla Champions è ancora tutta da conquistare nelle ultime sei giornate di campionato.