SOCIAL – Mr Li contro il razzismo: “Se fosse vero sarebbe molto triste. Il calcio deve unire”

MILANO – L’ex presidente del Milan Yonghong Li ha condiviso e commentato una notizia del South China Morning Post. La notizia in questione riguarda quanto successo ieri in Ligue 1 tra PSG e Marsiglia, match finito con molti (troppi) espulsi, ma soprattutto la denuncia da parte di Neymar nei confronti di Alvaro Gonzalez di averlo chiamato “scimmia“. Ecco il pensiero dell’ex rossonero: “Se fosse vero questo è triste. Il pregiudizio è molto reale. Il calcio è uno sport unificante e tutti meritano rispetto. Dobbiamo lavorare insieme per eliminare il razzismo!”