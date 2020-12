MILANO – Con un messaggio scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e attuale Commissario Tecnico della nazionale ucraina, ha voluto salutare Paolo Rossi, scomparso ieri all’età di 64 anni: “Bello vederti giocare, un onore averti conosciuto. Riposa in pace Paolo, campione di tutti”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<