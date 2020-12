Inzaghi omaggia Rossi: “Sei stato il mio idolo, riposa in pace”

MILANO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Pippo Inzaghi ha voluto ricordare Paolo Rossi, leggenda del calcio venuta a mancare ieri all’età di 64 anni: “Per chi come me voleva fare il centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<