Ibra (ri)pensa alla Nazionale? Ecco l’indizio sui social…

MILANO – Che fosse un grandissimo fuoriclasse era sotto gli occhi di tutti, ma che a 39 anni Zlatan Ibrahimovic riuscisse a dare ancora un simile contributo al Milan forse in pochi se lo potevano aspettare. Attualmente l’attaccante svedese è per distacco il giocatore più decisivo della Serie A e, non a caso, comanda anche la classifica cannonieri. Un rendimento oltre le più rosee aspettative, che potrebbe riavvicinare Ibra alla propria Nazionale. Zlatan ha infatti lanciato un indizio tramite il suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato una sua immagine con la maglia della Svezia, accompagnata dalla scritta: “E’ da tanto che non ci si vede”…