Calciomercato Monza – Colpo da Serie A, ecco chi può prendere Galliani

Il sogno rimane quello di piazzarsi fra le prime due della Serie cadetta, per aggiudicarsi la promozione diretta in Serie A.

Domenica alle ore 16:15, la squadra di Stroppa, farà visita alla capolista Brescia. Non un match semplice, ovviamente, ma per ambire al massimo traguardo, serve uno strappo importante negli scontri diretti. La dirigenza è molto ambiziosa, come dimostrano le ultimi voci di mercato<<<