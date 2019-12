Serie A, Sacchi: “Tanti gol? Finalmente si gioca con più coraggio”

MILANO – E’ un campionato ricco di gol, finora, quello italiano. In questa Serie A sono già state segnate, dopo quattro mesi, ben 490 reti. Ai microfoni del Corriere della Sera ne ha parlato l’ex allenatore Arrigo Sacchi: “Stiamo finalmente sostituendo la prudenza con il coraggio. Il calcio è il riflesso del Paese e noi siamo troppo conservatori. Oggi viviamo una rivoluzione e chi non si adegua è fuori. E’ in atto un tentativo di globalizzazione: si sta iniziando a giocare meno sui singoli e più sulla squadra. Il pubblico prima voleva solo vincere, adesso invece vuole vedere qualcosa di diverso in campo. Se questo dato fosse confermato a fine stagione, sarebbe qualcosa di molto bello e importante”.