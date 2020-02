Serie A, l’Atalanta annulla la conferenza di Gasperini

MILANO – L’allerta a causa del Coronavirus è massima anche nel mondo del calcio, tanto che dopo le 4 partite rinviate domenica scorsa, ce ne saranno altre 6 che verranno giocate a porte chiuse nel prossimo turno di campionato di Serie A. Le regioni maggiormente colpite, com’è noto, sono quelle del Nord. Non a caso, in vista della sfida contro il Lecce, l’Atalanta ha annullato la conferenza stampa del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo stesso provvedimento è stato preso dall’Inter per la partita di domani in Europa League, contro il Ludogorets.

