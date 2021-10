Milan, Tudor: “La squadra di Pioli è forte nonostante le assenze”

Ha parlato del Milan, in conferenza stampa, Igor Tudor, l'allenatore dell'Hellas Verona. Ecco che cosa ha detto

Redazione Il Milanista

Ha parlato anche Igor Tudor in conferenza stampa, alla vigilai di Milan-Hellas Verona. Il tecnico croato sta facendo benissimo fin dal suo arrivo sulla panchina gialloblù, al posto di Eusebio Di Francesco e può vantare anche vittorie importantissime, come quella contro la Roma di José Mourinho. L'allenatore ha fatto il punto sui rossoneri e le assenze con cui Stefano Pioli deve fare i conti, sia per gli infortuni, che per la positività al Covid-19 di Theo Hernandez. Tudor, però, non sottovaluta l'avversario e mette in secondo piano le defezioni rispetto alla forza dei rossoneri nel complesso. Non faranno la differenza quindi i forfait, anche perché secondo Igor Tudor il Diavolo, insieme al Napoli, è la squadra che vive il miglior momento di forma di tutta la Serie A. Ecco che cosa ha detto l'allenatore.

Tudor, non pensa di essere avvantaggiato nonostante le assenze dei rossoneri

"Non penso che, in una squadra forte e organizzata tatticamente come il Milan, l’assenza di due o tre elementi possa fare molta differenza. Credo che i rossoneri, insieme al Napoli, siano la squadra che in questo momento sta meglio. Per ottenere dei punti sappiamo che dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità indipendentemente dall’avversario e dalla presenza di campioni come Hernandez e Ibrahimovic".

Il tecnico croato vuole risposte dai suoi dopo gli allenamenti

"Abbiamo lavorato e preparato diverse soluzioni di gioco a seconda di chi avrà a disposizione mister Pioli. Mi aspetto che le situazioni su cui abbiamo lavorato vengano messe in pratica. Migliorarsi è un processo quotidiano, il nostro obiettivo è quello di progredire sempre, di migliorarci in continuazione. Ho potuto lavorare solo pochi giorni con tutta la squadra a disposizione, ma sta a noi riuscire a dare sempre il massimo, anche in questo periodo fitto di partite tra Serie A e Nazionali".