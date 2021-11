Tatarusanu mania, l’ex calciatore lo esalta: “Nel derby ha fatto un miracolo”

Cyprian Tatarusanu è il volto nuovo di questo Milan che convince. Sono tanti gli ex calciatori che lo stanno lodando.

L'ex giocatore Mario Ielpo è stato intercettato da Milan tv e ad una esplicita domanda ha risposto così sul portiere rumeno: “Tatarusanu ha fatto un miracolo parando il rigore nel derby. Non dico che stia giocando meglio di Maignan, ma a parte un po’ di personalità in meno sta facendo delle parate incredibili. È un bravissimo portiere e bisogna riconoscergli di essersi preparato bene e di essersi fatto trovare pronto in questo momento”. Queste le parole di Mario Ielpo.

"Un gran bel derby giocato con intensità. Potevano vincere tutte e due le squadre. Il Milan nell'ultima parte di gara pareva avere più determinazione di vincere ma in fondo il risultato è giusto. Quanto ai rigori il primo non mi è parso tale: è vero che Kessiè ha sbagliato ma il primo intervento a mio parere falloso è stato di Calhanogu. La panchina del Milan? La rosa è competitiva e c'è la mentalità giusta anche in chi entra. Coloro che vanno in campo dalla panchina danno qualcosa in più alla squadra. Non la fanno da semplici comprimari perchè in effetti non lo sono". Queste le parole di Ottorino Piotti a Tutto Mercato Web.