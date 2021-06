SportMediaset – Castillejo verso l’addio. Il Milan lavora allo scambio

Ecco le ultime notizie sul futuro dello spagnolo del milanista Samu Castillejo, destinato a lasciare il Milan e Milanello

L'obiettivo della dirigenza è quello di chiudere il mercato nel minor tempo possibile, in modo da regalare a Pioli il prima possibile la rosa in vista del ritiro estivo. Sarà un momento fondamentale per la squadra del tecnico in vista della prossima stagione che segnerà il ritorno in Champions League del club di via Aldo Rossi.