Il ritiro nel polmone verde rossonero

Redazione Il Milanista

Dall'editoriale dell' AC Milan:

"Milanello, sempre Milanello. Ultimo argine nei momenti delicati. Luogo dell'anima in cui caricarsi e sognare, in vista della sfida del giorno dopo. Con tutto il rispetto per tutte le località montane italiane ed europee, il Milan per il suo raduno estivo vota sempre Milanello. Il silenzio giusto, le strutture adeguate, verde, ambiente, foto, storia, modernità, unicità.

Non manca niente nel centro sportivo rossonero di Carnago, frazione di Solbiate Arno, Varese. Anche quando, in alcune stagioni del recente passato, ai giocatori del Milan è capitato di passarci qualche giorno in ritiro durante la stagione, il primo pensiero è sempre stato: per fortuna il ritiro è a Milanello...

Milanello, oh cara. Dove eravamo rimasti? Il raduno di Luglio ripartirà dallo stesso piazzale del Centro Sportivo in cui i tifosi rossoneri sono entrati negli occhi, nel cuore e nella carne dei giocatori del Milan, nell'immediata vigilia di Atalanta-Milan, cori e striscioni, stendardi e bandiere.

Ma soprattutto loro, i brividi, quelli che si sono trasformati in energia positiva per la durissima trasferta bergamasca affrontata dal Milan con la mente lucida e il cuore caldo. Raduno a Milanello, la stagione si prepara in casa, scrutando l'orizzonte e sudando sul campo. Tra i campi, le stanze e i sentieri di casa, il Milan si preparerà e lavorerà in famiglia. Perché Milanello è soprattutto una famiglia."