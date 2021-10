Milan, ripartita la trattativa di rinnovo: lo vuole il giocatore

Un'indiscrezione di Carlo Laudisa, sembra suggerire l'imminente rinnovo di una pedina importante della rosa rossonera

Durante il suo intervento ai microfoni di Pelegatti, Laudisa ha fornito dell'indiscrezioni sul romano classe '95. Queste le sue parole: "Il nome di Romagnoli in casa Milan prende attualità. Sino ad ora c'era stato silenzio circa questa trattativa perchè l'anno scorso il giocatore aveva perso spazio. Questa vicenda, anche per la procura di Raiola, sembrava essere chiusa ma negli ultimi giorni è cominciato un dialogo circa la permanenza del giocatore al Milan. Ha uno stipendio alto che con i bonus arriva a oltre quota 5 milioni. Il Milan fatica a confermare certe cifre e la svolta è arrivata sia grazie a un riavvicinamento con Raiola ma anche grazie allo stesso giocatore. Il capitano del Milan ha preso consapevolezza che giocare in un Milan più competitivo, anche se non titolare ma con impegni stimolanti può essere più interessante che andare a giocare fortuna altrove. Il Milan se dovesse confermare il difensore romano potrebbe evitare di andare sul mercato".

Insomma Romagnoli da vero capitano sembrerebbe interessato a trattenersi in casa rossonera. Venendo lui stesso incontro alla società così da trovarsi in una squadra ad alta competitività. Il giocatore romano potrà avere inoltre accesso a competizioni importanti, un fatto non scontato in altre società. Naturalmente la dirigenza si sta muovendo per la ricerca di un suo sostituto per un'eventuale partenza, ma, per ora, nulla sembra deciso sul suo futuro.