Milan, Dybala preferisce i rossoneri. I tifosi sognano: “Se Ibra smette…”

Si sta parlando tantissimo in questi giorni di Asensio e di Dybala, quest'ultimo arriverebbe a parametro zero dalla Vecchia Signora. Il Corriere dello Sport e non è l'unica fonte autorevole a farlo, sostiene che in Italia la Joya preferirebbe il Milan a qualsiasi altro club, per il blasone e per il progetto già presentato al calciatore.