Pioli: “Siamo quelli giusti per fare bene. Sheva? Tirerà il meglio da questa situazione”

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sport Mediaset in vista del match di oggi contro il Genoa di Andriy Shevchenko

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli. Ecco le sue parole al biscione alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa di Shevchenko: “La Coppa Italia è un'opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione. Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita".

SULLA FORMAZIONE - "Sì giocherà Giroud. Ibra non ci sarà, è un peccato perché ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani. Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani. Daniel Maldini sta lavorando bene e crescendo tanto. E' un giocatore più completo rispetto all'anno scorso, domani potrebbe un'occasione giusta anche per lui".

IL RITORNO DI SHEVCHENKO A SAN SIRO - "Sheva è intelligente, è un allenatore capace e gli auguro il meglio per la sua carriera. Purtroppo a tutti gli allenatori capitano momento così, ma lui è una persona intelligente e saprà tirare fuori il meglio anche da questa situazione difficile".

OBIETTIVO COPPA ITALIA - "Il nostro obiettivo è vincere la prossima partita, non guardiamo troppo avanti. La squadra si è preparata bene, è uscita bene dalla partita di Venezia. Non siamo ancora in tanti, ma siamo quelli giusti per cercare di fare bene".

Le probabili Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli

GENOA (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Rovella, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Pandev. Allenatore: Shevchenko