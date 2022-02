Pioli a MTV: “Vedere i nostri tifosi felici è bellissimo. Sulla semifinale…”

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a MilanTV nel post partita del match di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul match di oggi e sulle sensazioni dopo il derby : "La squadra ha dimostrato ancora una volta la maturità. La positività dell'ambiente o ci poteva distrarre o ci poteva dare una carica superiore. Siamo stati bravi a prendere energia da questo momento e dai 27'000 tifosi allo stadio. Si vede che i ragazzi stanno bene in campo e si divertono e questo è l'importante. Ora bisogna restare concentrati perchè abbiamo la Sampdoria che sarà un avversario difficile, anche perchè abbiamo speso tanto in queste ultime due gare"

Sulla gioia dei tifosi : "Vedere i nostri tifosi così orgogliosi e felici è bellissimo. Il merito è di tutto l'ambiente. Il club sta lavorando molto bene e l'ambiente positivo ci aiuta. C'è ancora tanto da fare, in campionato abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso e vogliamo migliorare. La semifinale sarà un appuntamento importante quindi testa bassa e pedalare con questi atteggiamenti"

Sulla concorrenza in squadra: "Alcuni giocatori che non giocano sono arrabbiati, ma credo sia giusto così. Abbiamo giocatori forti che mi stanno dando tutto negli allenamenti in preparazione alla partita. Il bene della squadra però viene prima degli interessi individuali e questo i ragazzi lo sanno. Anche se qualche giocatore mi saluta un po' di meno, ho le spalle larghe. L'importante è la disponibilità alla squadra"