L’annuncio di Pellegatti: “Forte accelerata per Giroud”

Redazione Il Milanista

Riparte oggi la stagione del Milan sul campo, visto il ritrovo a Milanello per i calciatori e la prima conferenza stampa della stagione di Stefano Pioli. Subito dopo, ci sarà il primo allenamento sotto gli occhi anche del direttore tecnico Paolo Maldini. Stagione che, per Maldini e i suoi colleghi, non si è mai fermata, viste le tante operazioni portate avanti dalla dirigenza rossonera fin dal primo momento post Atalanta all'ultima giornata di campionato.

È arrivato a Milano Mike Maignan per sostituire Gigio Donnarumma, sono stati confermati sia Fikayo Tomori, già ufficiale il suo riscatto dal Chelsea, che Sandro Tonali e Brahim Diaz, per cui mancano solo gli ultimi dettagli. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero arrivare i comunicati di entrambe le acquisizioni.

Giroud molto vicino

Nel frattempo prosegue la trattativa per portare a Milano Oliver Giroud. L'attaccante francese è l'obiettivo dichiarato del Milan per l'attacco e i rossoneri stanno spingendo per portarlo a Milano quanto prima. Nelle ultime ore c'è stata una netta accelerata dei rossoneri, che potrebbero corrispondere un indennizzo ai Blues campioni d'Europa.

La conferma è arrivata anche dal giornalista vicino all'ambiente Milan Carlo Pellegatti, che tramite un video sul suo canale YouTube ha confermato l'accelerata nell'operazione. Queste le sue parole: “Oggi si ricomincia, primo giorno di raduno a Milanello, che dal 1963 ospita il Milan. Questa deve essere la stagione della conferma, la stagione del ritorno definitivo ad alti livelli, la stagione del ritorno in Champions League. Non ci saranno ancora tantissimi giocatori oggi, ma le notizie ci sono sempre. C’è un’accelerazione totale del Milan per Olivier Giroud. Secondo Sky, il Milan potrebbe mettere un piccolo indennizzo a favore del Chelsea per liberare il giocatore. Un gesto utile anche a tenere buoni i rapporti con un club importante come i Blues. Tutto questo anche perché il Milan è interessato sempre a Tiemoué Bakayoko”.