Maldini molla un obiettivo offensivo: non parteciperà ad aste!

Il direttore sportivo rossonero non prenderà parte a giochi al rialzo e di conseguenza ha mollato un obiettivo offensivo.

Redazione Il Milanista

Dalle parti di Milanello Paolo Maldini sta lavorando in modo costante per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli dopo il mercato invernale di riparazione. I nomi fatti per apportare miglioramenti alla rosa rossonera sono tanti. Alcune sono piste percorribili. Altre non lo sono. Vuoi per un prezzo del cartellino troppo alto, oppure per la volontà del giocatore o per la richiesta dello stipendio.

Un profilo è stato mollato

Si tratta dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo classe 2000 non rinnoverà quasi certamente il suo contratto con la società viola e a gennaio o più verosimilmente a giugno lascerà Firenze. Su di lui ci sono tutti i top club europei. In particolare quelli di Premier League ma non solo. Dusan Vlahovic è uno dei migliori prospetti del nuovo millennio dietro soltanto a Herling Haaland. Loro sono forse i due centravanti più forti nati dopo l'anno 2000.

Il prezzo che ne fa Commisso è proibitivo

Rocco Commisso è entrato nell'ordine delle idee di vendere il proprio centravanti. Il presidente italo-americano della Fiorentina ha recepito la non volontà di Dusan Vlahovic di rinnovare il contratto e restare sotto la Fiesole e di conseguenza cercherà di venderlo al miglior offerente. Il prezzo di valutazione di Dusan Vlahovic è un prezzo che sta spaventando molte pretendenti. 60 milioni cash è la richiesta di Rocco Commisso. Prezzo che allo stato attuale delle cose, a quasi un anno e mezzo dalla scadenza naturale del contratto del giocatore serbo, risulta un po' troppo elevato.

In Italia il Milan lo ha mollato

La società rossonera sembra aver lasciato perdere la pista che porta a Dusan Vlahovic. Non per carenze tecniche, ci mancherebbe, ma proprio per il prezzo elevato che ne fa la Fiorentina. In Italia soltanto la vecchia signora sembra non aver mollato la presa. La società bianconera darà filo da torcere a tutti i top club della Premier League in sede di mercato.