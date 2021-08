Il Milan sonda il terreno per Yacine Adli del Bordeaux: la situazione

Tra i tanti nomi osservati dalla dirigenza rossonera per la trequarti c'è anche quello di Yacine Adli del Bordeaux.

Redazione Il Milanista

Continuano senza sosta le ricerche di Paolo Maldini e Frederic Massara per costruire la squadra migliore possibile a Stefano Pioli. I due dirigenti stanno portando avanti numerose trattative, l'obiettivo è completare la rosa per la prima giornata di campionato che vedrà il Milan sfidare la Sampdoria. Vanno avanti i dialoghi con la Roma per Alessandro Florenzi, bisogna trovare l'intesa sul prestito, i rossoneri vogliono il diritto mentre i giallorossi vogliono l'obbligo. L'impressione comunque è che la trattativa sia in fase di definizione. Per la trequarti, invece, in attesa dell'affondo per Josip Ilicic, di cui il Milan non è ancora convinto, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta valutando un altro profilo.

Si valuta Adli

Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo il nome di Yacine Adli del Bordeaux. Cresciuto nel Paris Saint-Germain, il talento francese classe 2000 si è trasferito nel gennaio 2019 dai girondini per 5,5 milioni di euro, un esborso comunque importante. Con questa maglia ha collezionato 65 presenze con 5 gol e 8 assist. Può giocare sia in mezzo al campo che tra le linee, e questa sua duttilità è apprezzata da mister Pioli e dal suo staff tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il prezzo del cartellino del francese è di 10 milioni di euro, una cifra comunque importante per un giovane che non è ancora esploso. La trattativa non è affatto semplice anche per questo, dato che Maldini e Massara non sono convinti di investire questa cifra.

Di Adli e Ilicic ha parlato l'ex allenatore di Lecce e Parma Fabio Liverani ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Ilicic non ha bisogno di capire il campionato italiano e di integrarsi. Adli è un prospetto più interessante e futuribile, ma per me Ilicic è qualcosa di straordinario: è il trequartista in assoluto con più qualità e decisionale".