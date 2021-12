Milan, Rafael Leao out sia contro il Liverpool sia con il Napoli

Altra brutta notizia in casa Milan. Il problema di Leao è più grave del previsto, salterà il Liverpool e il Napoli.

Il Milan è tornato primo in classifica dopo la vittoria di sabato contro la Salernitana per 2-0 e la sconfitta dei partenopei per mano della Dea. Durante l'intervallo, Pioli è stato costretto a sostituire Rafael Leao . Il portoghese ha riportato un problema fisico e il tecnico rossonero ha deciso di lasciarlo in panchina nel secondo tempo per evitare guai peggiori e uno stop più lungo.

Le condizioni dell'esterno portoghese sono state valutate questa mattina. Leao non sarà disponibile per la gara di domani sera contro il Liverpool, fondamentale per le sorti del Milan in Champions League. La botta rimediata sabato ha causato una piccola lesione al bicipite femorale. Ma le brutte notizie non finiscono qui. Il classe 1999 sarà assente anche nel big match del 19 dicembre, quando il Diavolo ospiterà il Napoli a San Siro in una gara decisiva per la lotta scudetto.