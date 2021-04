Milan, le novità sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Firma sempre più vicina.

Redazione Il Milanista

MILANO - Ieri sera Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo contro il Sassuolo e la sua assenza si è sentita notevolmente. Rafael Leao non è riuscito a guidare l'attacco in maniera efficace e, in generale, tutto il reparto offensivo del Milan non è stato particolarmente incisivo. L'unico ad aver fornito un'ottima prova è stato Hakan Calhanoglu, autore di un gol di pregevole fattura che, tuttavia, non è servito ai fini del risultato. Stando però a quanto riferito da Sky Sport, è in arrivo una bellissima notizia in casa rossonera: il prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic è ormai ad un passo. Resta da risolvere soltanto un'ultima questione di carattere burocratico, ma già tra questa sera e domani potrebbe arrivare la firma del centravanti svedese sul nuovo accordo.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - Oltre a quella di Ibra, ieri sono state indubbiamente pesanti anche le assenze di Ismael Bennacer e Theo Hernandez. C'è un dato eloquente al riguardo: le ultime tre sconfitte in campionato, il Milan le ha rimediate senza Bennacer in campo. Tuttavia, sempre secondo Sky Sport, il centrocampista algerino dovrebbe farcela a recuperare per la prossima partita. Lunedì sera il Milan sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico, in uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions League e sarebbe estremamente importante recuperare il regista della squadra. Tuttavia, mentre l'ex Empoli sta meglio e ci sono buone possibilità di vederlo in campo dal primo minuto contro la compagine capitolina, Ibra e Theo Hernandez sono ancora in forte dubbio. Saranno quindi decisivi i prossimi tre giorni per capire se potranno essere convocati.

CHANCE PER MANDZUKIC? - Qualora Zlatan Ibrahimovic dovesse dare di nuovo forfait, mister Stefano Pioli potrebbe concedere un'occasione a Mario Mandzukic. In tal caso, l'attaccante croato classe '86 farebbe il suo esordio dal primo minuto in campionato.