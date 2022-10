PAGELLE Dinamo Zagabria-Milan: straripante Tonali, bene Leao e Giroud

Vediamo insieme le pagelle del Milan, sceso in campo per la penultima giornata di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Redazione Il Milanista

Tatarusanu — VOTO: 6,5

Ottima partita da parte del numero uno rossonero. Tatarusanu ha dimostrato una grande sicurezza con interventi importanti e tenendo anche la porta inviolata.

Kalulu — VOTO: 6

Forse il più insicuro nel reparto difensivo del Milan, giusto per un paio di chiusure non precisissime. Comunque, anche per Kalulu, partita 6 in pagella.

Kjaer — VOTO: 6,5

L'importanza di avere un difensore esperto come Kjaer è dimostrata nelle sfide internazionali, nelle quali serve un leader che sappia guidare non solo tutto il reparto arretrato, ma l'intera squadra. Chiude la porta nel primo tempo su un tentativo a botta sicura di Josip Misic e dirige diligentemente gli uomini di Pioli.

Gabbia — VOTO: 7

Una sicurezza per tutto il reparto difensivo. Anticipi, chiusure e fisicità. Prestazione super del numero 46 rossonero, che ha dimostrato finalmente di meritarsi il posto da titolare ma soprattutto il suo essere vittima da parte di tifosi e media. Troppo spesso considerato "non da Milan", oggi il difensore varesino ha dimostrato di meritarsi di indossare questa maglia. E il gol, è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione superlativa.

Hernandez — VOTO: 7

Solita spinta devastante sulla fascia sinistra per Theo Hernandez, che ha convinto anche in fase difensiva.

Dal 70esimo: Ballo-Touré s.v.

Tonali — VOTO: 8

La grinta e la voglia con cui questo gioca questo ragazzo dovrebbero essere d'ispirazione per i giovani. L'assist per Gabbia su punizione è una pennallata degna del miglior regista e 90 minuti ad altissimo livello.

Bennacer — VOTO: 6,5

Ennesima prova di altissimo livello per il centrocampista algerina, messa in ombra solamente da una prestazione mostruosa da parte del compagno di reparto. Fase di recupero palla eccellente per Bennacer, con una precisione dell'89.3% nei passaggi.

Dal 70esimo: Pobega 6.5

Peccato per il gol annullato, sarebbe stata l'ennesima gioia per una partita perfetta.

Leao — VOTO: 7,5

Sempre più determinante nel gioco del Milan, ma soprattutto nella fase offensiva. L'attaccante portoghese ha trovato ancora una volta il gol.

Dal 70esimo: Messias S.V.

De Keteleare — VOTO: 6

Prova al limite della sufficienza per Charles De Keteleare. Neanche questa sera il trequartista belga non ha saputo trovare lo spunto giusto per mettersi in mostra.

Dal 52esimo: Krunic 6,5

Il trequartistia bosniaco ha avuto la propria possibilità per aggiungersi al lista marcatori, ma solamente un mega Livakovic gli ha negato la gioia del gol.

Rebic — VOTO: 6

Al pari di De Keteleare, non una sfida insufficiente, ma partita senza infamia e senza lode.

Giroud — VOTO: 7,5

Un gol su rigore e una prova devastante per il bomber francese, che spesso è andato vicino alla doppietta.

Dal 81esimo: Origi s.v.

Pioli — VOTO: 8

Vittoria fondamentale per il Milan, che grazie ai tre punti conquistati questa sera scavalca il Salisburgo in classifica. Prova vincente e convincente, nel quale non ha rischiato nulla in fase difensiva, ma straripante in attacco.