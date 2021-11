Milan, le combinazioni per raggiungere gli ottavi di finale

Il Milan stasera può solo vincere e sperare in uno stop del Porto. Queste le combinazioni per superare il girone.

Il Milan stasera si gioca tanto, forse tutto, circa il suo futuro nelle competizioni europee. La sfida al Wanda Metropolitano con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone sarà decisiva per le sorti dei rossoneri. Ma il Diavolo dovrà tenere d'occhio anche quello che succederà nell'altra sfida del girone, che vedrà impegnato il Porto di Conceicao ad Anfield. La situazione attuale del girone è questa. Il Liverpool di Kloop è già certo della qualificazione agli ottavi di finale come primo classificato. In seconda posizione ci sono i portoghesi a quota 5 punti. Subito dietro, con una distanza di un unico punto, ci sono i Colchoneros. A chiudere il girone il Milan, con il solo punto conquistato nell'ultima gara con il Porto a San Siro.