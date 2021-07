Marques: “Kaio Jorge? In Serie A non avrebbe problemi”

Andersinho Marques è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del talentuoso Kaio Jorge, brasiliano seguito dal Milan

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il giornalista di MondoSportivo BrasilAndersinho Marques il quale ha parlato di uno degli obiettivi del Milan: Kaio Jorge. Ecco le sue parole sul giovane giocatore del Santos.

Kaio Jorge si porta dietro l’etichetta del predestinato. È davvero così? - "Al Brasile e al Santos non sono mai mancati giovani di talento e Kaio Jorge, tra tutti, è il nome più caldo in questo momento per il mercato, visto che ha il contratto in scadenza tra 6 mesi".

Come sono i numeri di questo ragazzo? - "La scorsa stagione è stato determinante in Copa Libertadores a soli 18 anni, diventando il capocannoniere della squadra con 5 gol. Così si è guadagnato la fama di bomber. Tuttavia, i numeri nel Brasileirão non sono proprio brillanti. In campionato, infatti, giocando quasi sempre da titolare, in assenza di alternative nell’attacco, ha segnato appena 4 reti. Nonostante tutto, è stato ed è ancora fondamentale per il Peixe per la sua tipologia di gioco mai statica".

Insomma, non sarà un goleador ma Kaio Jorge sa come stare in campo. - "Quando si parla di talenti brasiliani si pensa sempre a giocatori tatticamente disordinati. Kaio Jorge, invece, si muove sempre ordinatamente in funzione della palla, tra le linee per anticipare i difensori, aiutando perfino il centrocampo. Lo scorso anno nel Santos mancava qualcuno che creasse gioco in mezzo, perciò l’allenatore Cuca spesso gli chiedeva di retrocedere per fare quasi il trequartista. A livello tattico, dunque, in Serie A non avrebbe grandi problemi, perché alla sua età è già formidabile. Si ambienterebbe in fretta".

Dal punto di vista del carattere, che tipo è? - "Un 2002 che segna una doppietta al Grêmio in un quarto di finale di Libertadores, come è successo lo scorso anno, di carattere ne ha da vendere. Però i numeri, come detto, non sono quelli di una punta completa. Può fare da spalla in un attacco a due, ma i veri fuoriclasse devono per forza saper fare tutto, giocando sia in coppia che da soli".

Tirando le somme, è pronto per il grande salto in Europa? - "Per giocare in Europa bisogna essere decisivi davanti al portiere. La tecnica di certo non gli manca, perché il suo destro è molto preciso, sia nei passaggi che nei tiri. Però la sua finalizzazione lascia ancora un po’ a desiderare. Deve migliorare soprattutto nei colpi di testa, visto che fatica ancora a sfruttare i cross, nonostante sia altro 182 cm e abbia una buona stazza".