Man piace al Milan, ma prima serve una cessione

Il Milan punta con molto interesse a Dennis Man, ma prima di affondare il colpo il club rossonero deve cedere un giocatore

L'obiettivo dei responsabili del mercato di via Aldo Rossi è quello di regalare a Stefano Pioli un giocatore capace di giocare indifferentemente a destra e a sinistra. I nomi in cima alla lista del duo rossonero sono quelli di Giuseppe Pezzella e di Dennis Man, entrambi in forza al retrocesso Parma.

L'italiano classe '97 piace ma non è un esterno d'attacco, bensì è più un terzino che potrebbe far rifiatare Theo Hernandez sull'out mancino. Discoro diverso invece per Man. Il rumeno classe '98 è sbarcato in Emilia Romagna solo a gennaio dalla Steaua Bucarest, club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Con la maglia crociata ha collezionato 14 presenze e ben 2 gol. Man è un vero e proprio jolly d'attacco nonostante preferisca partire largo a destra e rientrare sul mancino.