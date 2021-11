Milan, il delicato compito di mister Pioli: ecco di cosa si tratta

Pioli ha una grande responsabilità: aiutare il Milan a uscire da questa fase delicata della stagione. Ecco le prossime mosse.

Redazione Il Milanista

È arrivato il momento per il Milan di resettare e ripartire. Dopo tre mesi di grandi vittorie, i rossoneri hanno subito due bruschi stop in campionato. Due sconfitte di fila che destano alcune preoccupazioni. La prima caduta della stagione c’è stata a Firenze, dove i viola hanno vinto per 4-3. Nonostante il risultato, gli uomini di Piolierano riusciti a mettere in campo una prestazione molto soddisfacente. Nel mentre c’è stata un’altra partita dal valore estremamente importante. Al Wanda Metropolitano il Milan è riuscito a battere l’AtleticoMadrid per 1-0. Grazie al gol di Messias arrivato a 3 minuti dalla fine del match, i diavoli sono riusciti a raggiungere il terzo posto in classifica e sperano di poter passare il turno. C’era grande euforia in casa rossonera, perché non è ancora detta l’ultima parola sulla qualificazione agli ottavi di Champions League.

Tuttavia durante la 14esima giornata di Serie A il Milan è caduto in casa contro il Sassuolo. I neroverdi hanno realizzato un’eccellente prestazione, con la quale hanno battuto i rivali per 3-1. Sconfitta ancor più pesante se si pensa al fatto che il Napoli è volato al primo posto in solitaria, con 35 punti. I rossoneri inoltre sentono la pressione sul collo a causa dei cugini neroazzurri, ora a un solo punto di distanza. Queste sconfitte e prestazioni poco all’altezza non devono essere sottovalutate. Ne è consapevole mister Pioli, il quale deve necessariamente recuperare l’attenzione dei suoi giocatori. Come ha analizzato la Gazzetta dello Sport, parte della responsabilità di questa situazione è causata dalla Champions League. La competizione europea ha infatti tolto non solo energie fisiche, ma anche mentali.

Dovere di mister Pioli è vestire il ruolo di psicologo e aiutare i propri giocatori a uscire da questa fase delicata. Compito dell’allenatore sarà proprio quello di dosare le forze e impiegare le risorse migliori. L’obiettivo della squadra è ritrovare una continuità. Per questo è molto probabile che in campo scenderanno i soliti titolari e si farà a meno del turnover. Le ultime prestazioni hanno messo in mostra come non tutte le alternative siano all’altezza dei titolari. Per uscire da questa situazione il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori.