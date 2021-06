Giroud a Le Figaro: “Ho l’ambizione di 20enne nonostante abbia 35 anni”

Ai microfoni de Le Figaro è intervenuto l'attaccante della Francia e del Chelsea Olivier Giroud, obiettivo di mercato del Milan

Ora però, con il ritorno in Champions League, gli uomini mercato non posso sbagliare la scelta. Non mancano certamente le alternative come Scamacca o Vlahovic, ma costano troppo. Per questo il Milan, nelle ultime settimane, ha iniziato a trattare Olivier Giroud. Il campione del Mondo classe '84 sembrava a un passo dallo sbarco a Linate, ma il Chelsea ha esercitato la clausola di rinnovo per una stagione, con l'obiettivo di non far andare il francese in un altro club della Premier come l'Arsenal. I Blues, nonostante il rinnovo, potrebbe regalare il cartellino del giocatore al Milan.