La Fiorentina irrompe su Alvarez: il Milan rilancerà?

La società viola non sta a guardare sul mercato e prova a scavalcare il Milan nella corsa ad un obiettivo comune.

Julian Alvarez è legato al River Plate fino al 30 giugno 2022 e di conseguenza il club argentino non potrà chiedere cifre astronomiche per lasciarlo partire. Con un contratto più lungo sarebbe potuta esserci una vera e propria asta per l'attaccante classe 2000, ma così no. A dire il vero esiste una clausola rescissoria che lega Julian Alvarez e il River Plate. 25 milioni di euro è il prezzo di tale clausola da esercitare entro e non oltre il 30 giugno 2022. dal primo luglio, infatti, il giovane ragazzo potrebbe legarsi ad un altro club a costo zero. A meno di un rinnovo di contratto tra Julian Alvarez e il River Plate. Rinnovo che ad ora non sembra essere un'ipotesi percorribile.