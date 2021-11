Milan, la felicità di Ivan Gazidis per il rinnovo di Pioli

Questa mattina Stefano Pioli ha prolungato di un anno il proprio contratto con il Milan. Ecco le parole di Ivan Gazidis.

Redazione Il Milanista

Alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid, Ivan Gazidis, è tornato per la prima volta Milanello dopo la sua malattia. Oggi l'amministratore delegato rossonero ha commentato a "Milan Tv" il rinnovo di Pioli: "Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona. Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan". Dopo ha voluto analizzare quanto fatto finora in stagione: "Stiamo facendo il nostro percorso, dobbiamo pensare a fare un passo alla volta. Ora Pioli è andato subito a Milanello a lavorare. Non parliamo di sogni, ma di lavoro"

In giornata è tornato ad affrontare la questione sul sito ufficiale rossonero: "Sono molto felice di continuare il percorso di crescita del nostro club insieme a Stefano. Per il Milan non devono essere importanti solo i risultati che raggiungiamo, ma anche come li otteniamo. Stefano esprime perfettamente l'approccio al calcio moderno, emozionante e innovativo. Incarna anche lo stile e i valori del club, nel modo in cui ci rappresenta pubblicamente e per l'attenzione che ha per tutte le persone che lo circondano. Sono orgoglioso che Stefano Pioli sia il nostro allenatore e sono entusiasta per il futuro, insieme".

Milan e Pioli che vorranno festeggiare nel migliore dei modi il rinnovato rapporto già questa domenica. Alle 15 i rossoneri ospiteranno a San Siro il Sassuolo di Dionisi. Partita fondamentale per continuare a lottare per lo scudetto. A guidare il Diavolo dal primo minuto tornerà Ibra, che a Madrid ha disputato solo l'ultima mezz'ora ma riuscendo come sempre a dare quella spinta in più ai suoi per raggiungere la vittoria. Il Milan cercherà di sfruttare al meglio un turno che sulla carta sembra essere favorevole. Infatti, il Napoli ospiterà in casa la Lazio, in una sfida resa ancora più complicata dall'assenza di Osimhen, che starà fuori per circa 3 mesi.